Son Dakika Haberleri: Hasan ali kaldırım tedavi için new york'a gitti
Son Dakika Spor Haber

Hasan ali kaldırım tedavi için new york'a gitti

44 dakika önce

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti.

Hasan ali kaldırım tedavi için new york'a gitti, System.String[]

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti.

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, saat 13.20'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla New York'a hareket etti. 29 yaşındaki sol bekin, ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için, geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gitmesi uygun görülmüştü. Milli futbolcunun ayağına burada yeni tabanlık yapılacağı belirtildi. ABD'de özel programına devam edecek olan deneyimli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, New York, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!
İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Nani, Orlando City tarihine geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan ali kaldırım tedavi için new york'a gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]