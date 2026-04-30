Hasan Turan'dan Sumud filosu saldırısına tepki
30.04.2026 17:21
Haberler.com’da konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail’in Türk aktivistlerin de yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na saldırısına sert tepki gösterdi. Turan, İsrail’in politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığını belirtirken, uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşasın’ın konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail’in Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını değerlendirdi. Turan, yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

“İSRAİL’İN POLİTİKALARI BÖLGEYİ DERİNDEN ETKİLİYOR”

Programda yaptığı açıklamalarda İsrail’in uyguladığı politikaların yalnızca Filistin’i değil tüm bölgeyi etkilediğini ifade eden Hasan Turan, bu sürecin ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Turan, “İsrail’in bu işgalci politikası, sadece Filistin topraklarının değil tüm bölgenin kan gölüne dönüşmesine sebep oldu” sözleriyle yaşanan durumu değerlendirdi.

Uluslararası sistemin bu süreçte daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Turan, barışın sağlanabilmesi için küresel aktörlerin sorumluluk almasının önemine dikkat çekti. Açıklamalarında bölgedeki uzun süredir devam eden gerilimin çözümü için kararlı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

“ULUSLARARASI TOPLUM DAHA GÜÇLÜ ADIM ATMALI”

Hasan Turan, yaşanan gelişmelerin küresel ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür olayların sadece bölgesel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. “Tarih boyunca içinde vicdan taşıyan tüm filolar hedefine varmıştır” diyen Turan, dayanışma ve insan hakları temelinde hareket eden girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca uzun yıllardır süren çatışma ortamına dikkat çeken Turan, bu sürecin kısa vadede çözülmesinin zor olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun daha etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
