Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu - Son Dakika

Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu

6 saat önce

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerlerine taşınan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu, System.String[]

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerlerine taşınan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

GAP kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve HES Baraj Gölü altında kalmaması için yeni yerleşim yerinde bulunan Hasankeyf Kültürel Park Alanı'nda bulunan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi, Süleyman Han Camisi Külliyesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeyi ziyaret edenler, kar yağışıyla güzel bir görüntü oluşturan tarihi yapıları fotoğrafladı.

Ziyaretçilerden Veysi Günaydın, kar yağışıyla ilçenin adeta beyaz gelinliğini giydiğini söyledi. Hasankeyf'in her haliyle güzel olduğunu dile getiren Günaydın, "Kar altında yeni Hasankeyf'i görmeye geldik. Tarihi eserlerin taşındığı yeri görmek bizi sevindirdi." dedi.

Şehmus Temiz ise kar yağışıyla Hasankeyf'in doyumsuz bir seyir imkanı sunduğunu belirtti.

Hasankeyf, Ilısu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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