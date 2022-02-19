Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

Tarsus ilçesinde Harun Çelik (39) ile kuzeni Y.E. (23) hasat yaptıkları kabak için tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.E., üzerinde bulundurduğu bıçakla kuzeni Harun Çelik'i göğsünden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Harun Çelik ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çelik, Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra firar eden Y.E.'yi jandarma ekipleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Harun Çelik