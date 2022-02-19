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Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü

19.02.2022 00:03
Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasat yaptıkları kabak yüzünden tartışma yaşayan kuzenlerden 23 yaşındaki şahıs, diğerini göğsünden bıçaklayarak hayattan kopardı.

Tarsus ilçesinde Harun Çelik (39) ile kuzeni Y.E. (23) hasat yaptıkları kabak için tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.E., üzerinde bulundurduğu bıçakla kuzeni Harun Çelik'i göğsünden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Harun Çelik ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çelik, Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra firar eden Y.E.'yi jandarma ekipleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hasat yaptıkları kabak için kuzenini öldürdü
Harun Çelik
Hasat yaptıkları kabak için kuzenini öldürdü
Harun Çelik
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Mersin, Tarsus, Hasat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasat kavgası kanlı bitti! Kuzenini kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika
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