Hasat mevsiminin en güzel fotoğrafları ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahipleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.



Ödül töreni öncesi yarışmada derece alan ve sergileme kazanan fotoğraflardan oluşan karma fotoğraf sergisi açıldı. Gaziantep Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile eserleriyle derece ve sergileme kazanan yarışmacılar ile yakınları katıldı.



Ödül töreni öncesi, yarışmada ödül ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı Gaziantep'in en güzel hasat mevsimi fotoğraflarından oluşan karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen hasat mevsimi fotoğraf kareleri ile tarım ürünlerinin geleneksel yöntemlerle işlenişlerinin konu edinildiği sergi, katılımcıların ve sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Eser sahiplerinin fotoğraflarıyla ilgili davetlileri bilgilendirdiği sergi sonrası ödül töreni programına geçildi.



Gaziantep'in sahip olduğu zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda bir kent arşivi oluşturmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenlediklerini ifade eden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını dile getirdi.



Sadece Gaziantep'te kaydedilen fotoğrafların değerlendirmeye alındığı yarışmanın fotoğraf tutkunlarının yakın ilgisi ile kısa sürede ulusal platforma taşındığını belirten Tiryakioğlu, yarışmaya 15 farklı şehirden 200'ün üzerinde katılımcının iştirak etmesinin bunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi.



GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, konuşmasında gastronomide, ticarette ve ihracatta marka şehir unvanını elinde bulunduran Gaziantep'in aynı zamanda bereketli topraklarında yetişen zengin tarım ürünleri ile de ön plana çıktığını söyledi.



Başta Antep fıstığı olmak üzere çeşitli tarım ürünleriyle dünya genelinde tanınırlığı bulunan Gaziantep'in, bu ürünlerinin işlenmesi ile elde edilen kurutmalık, pestil, sucuk ve pekmez gibi mamullerle de kendisine ayrıcalıklı bir yer edindiğini vurgulayan Akıncı, "Asırlık bir geleneğin hassasiyetle yaşatılması ile günümüze kadar uzanan bu ürünler gastronomi kimliğimizin vazgeçilmez öğelerinin başında gelmekte" dedi.



Akıncı, ayrıca Gaziantep'te Hasat Mevsimi fotoğraf yarışmasına katılarak borsanın sosyal ve kültürel aktivitelerine destek sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, ödül ver sergileme kazanan yarışmacıları da kutladı.



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmaya Gaziantep'ten katılarak birincilik ödülünü kazanan İbrahim Şimşek'e ödülü ve teşekkür plaketi GTB Başkanları Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı tarafından verildi. Yarışmaya Çorum'dan katılarak ikincilik ve üçüncülük ödüllerini almaya hak kazanan Sedat Tezgül ve Ayşe Çalışkan'a ise ödül ve teşekkür plaketleri vekilleri aracılığıyla iletildi.



Yarışmada ayrıca jüri üyeleri Osman Maaşoğlu, Osman Önder Altunbaş ve Burçin Dündar ile sergileme kazanan yarışmacılara da teşekkür plaketi takdim edildi. Tören toplu hatıra fotoğrafları çekimlerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP