Hasat yapılan tarlalarda görsel şölen

Türkiye'de bitkisel üretim değeriyle ilk sıralarda yer alan Antalya'da, hasat yapılan tarlalarda oluşan renk ve desenler görsel şölen sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Antalya, toplam 12,1 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle ülkede önemli bir yere sahip.

Toplam 360 bin 245 hektar tarımsal arazinin bulunduğu kentte, 180 bin 587 hektar alanda tarla bitkileri, 75 bin 850 hektar alanda meyve, 51 bin 99 hektar alanda sebze üretimi yapılıyor.

Türkiye'de 10,1 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ön plana çıkan, örtü altı üretim alanının yüzde 37'sine sahip Antalya'da, 170 bin civarında kayıtlı çiftçi üretim gerçekleştiriyor.

Tropikal meyvelerden pamuğa, yaş sebze ve meyveye kadar her çeşit ürünün yetiştirilebildiği kent, tahıl üretimiyle de biliniyor.

Verimi artırmak, sulama ve gübrelemeyi kolaylaştırmak amacıyla özellikle son yıllarda teknolojik ekipmanlar kullanılarak havalı mibzer şeklinde ekimi yapılan arpa, buğday ve yonca tarlalarında hasat devam ediyor.

Arazilerde oluşan renk ve desenler, Döşemealtı ilçesinde bir kısmı hijyenik nedenlerle bir kısmı da renklerinin pastelleşmesi için serilen halıların oluşturduğu renk cümbüşünü anımsatıyor.

Korkuteli ilçesindeki ovalarda yeşil ve sarının tonlarından oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Ekili yeşil alanlar görenlerin dikkatini çekiyor.

"Mibzer sistemi, verimi artırdı"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, tropikal bitkiler başta olmak üzere Türkiye'de yetişen tüm ürünlerin bölgede üretildiğini söyledi.

Kentin güneşiyle, tabiatıyla ön plana çıktığını vurgulayan Alp, açık arazide meyvecilik, mısır, buğday, arpa, yonca, pamuk üretimi yapıldığını, kapalı alanda da seracılık gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde 5 milyon, Antalya'da ise 170 bin civarında kayıtlı çiftçi bulunduğunu aktaran Alp, "Türkiye'de yıllık 12-14 milyon ton domates üretiliyor. Bunun 2,5 milyon tonu Antalya'da üretiliyor. Bu domatesin aroması çok iyi, kalitesi yüksek yurt dışı malıdır." diye konuştu.

Antalya'da tahıl üretiminin de yapıldığına değinen Alp, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artık tahıl ekiminde havalı mibzer sistemi kullanılıyor. Çizikler şeklinde yapılan ekim, verimi de artırdı. Tahıllar ekilirken pamuk çiziği gibi mibzer sistemiyle ekiliyor, serpme sistemi yok denecek kadar azaldı. Sarp ve kayalık alanlarda serpme sistemi kullanılıyor. Mibzer sistemi, sulamada, ürünün hasadında ve kaliteli ürün elde etmede önemli. Serpme yönteminde buğday seyrek çıkıyor, bazen tam çıkmayabiliyor ama mibzer olarak ekerseniz yüzde 90 çimlenmeyi yakalarsınız."

Çiftçilerden Veli Yıldız ise tarım arazilerinde kullanılan iş makinelerinin hayatlarını kolaylaştırdığını, tarım ve teknolojinin buluşmasının ürün verimini ve kalitesini artırdığını bildirdi.