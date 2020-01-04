Haşdi Şabi: "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna" - Son Dakika
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Haşdi Şabi: "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna"

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Haşdi Şabi:

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.

"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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