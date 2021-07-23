Haşdi Şabi'den BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert'e eleştiri - Son Dakika

Irak'taki Şii Haşdi Şabi Güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'i eleştirerek, "Görevini aşıp siyasi kart haline geldi" dedi.

Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih Feyyaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'i görevini aşarak Irak siyasi sahasında bir kart haline gelmekle suçladı. Hennis Plasschaert'e "Sizden Irak'ı desteklemek için BM rolünüzü oynamanızı bekliyoruz" diyen Feyyaz, açıklamasının sonunda, "Irak'ın egemenliğine evet" diyerek, açıklamasının nedeni hakkında bilgi vermedi.

Geçtiğimiz yıl Plasschaert, İran yanlısı Iraklı silahlı grupların ABD hedeflerine karşı saldırılarını durdurma konusunda rol oynamıştı. - ERBİL