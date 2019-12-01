Hassan Tekstil'den motor izolatöründe stratejik yatırım

Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye'de de üretilmesi için 12 milyon avroluk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, yıllık 74 milyon araç için motor izolatörü üretebilecek.

Grubun Hadımköy'deki fabrikasında düzenlenen toplantıda, yeni kurulan hatta üretimin başlamasına ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, faaliyetlerine 1939'da vatka imalatıyla başlayan Hassan Group'un, bugün başta otomotiv ve hijyen olmak üzere beyaz eşya, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine 9 farklı lokasyonda dokusuz tekstil üretimi gerçekleştirdiğini anlattı.

Gruba bağlı 7 ayrı şirketin 1200'ün üzerinde çalışana sahip olduğunu bildiren Şişman, grubun, cirosunun yüzde 45'ini iç pazardan, yüzde 55'ini ihracattan elde ettiğini söyledi.

Şişman, 1987'de kurulan Hassan Tekstil'in, bugün otomotiv sektörü için motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı, taban halısı, bagaj tabanı ve yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi dokusuz tekstiller ürettiğini anlattı.

Global anlamda sektörde motor izolatörlerini üretebilen iki Avrupalı firmanın ardından yeni üretim hatlarıyla birlikte bu firmalara global bir rakip olup pazardan pay almayı hedeflediklerini belirten Şişman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet verdiğimiz en büyük sektör otomotiv. Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen bu yeni hat yatırımımız, şimdiye kadar grup içinde yapılan en büyük yatırım oldu ve bu sayede otomotiv sektöründe mevcut eski hatlarımızda, sınırlı kapasiteyle ürettiğimiz motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık."

"İlk denemede yüksek üretim onayı gurur verdi"

Ahmet Şişman, yeni yatırımı devreye aldıktan sonra 60 adet müşteri numunesi çalıştıklarını ve bunların 56'sının ilk denemede üretim onayı aldığını, bu durumun gurur verici olduğunu söyledi.

Bu başarı sayesinde sektördeki bilinirliklerinin ve itibarlarının arttığını ifade eden Şişman, "Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia'yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen'in de dahil olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şişman, yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını ifade etti.

"İlk kez Çin pazarına gireceğiz"

Hassan Tekstil Genel Müdürü Şişman, yeni hatta üretecekleri motor izolatörlerinde, geçmiş yıllardan edindikleri bilgi birikimi ile yeni bir üretim tekniği geliştirmeye çalıştıklarını, bunun da uluslararası patent başvurusunu yaptıklarını söyledi.

Bu sayede müşterilerine üretimleri esnasında ciddi avantajlar sağlayacaklarını dile getiren Şişman, ilk testlerin yurt dışında gerçekleştiğini, saha testlerinin başarılı olmasının ardından bu yılın sonunda ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Şişman, yeni hatta üretecekleri motor izolatörleriyle Çin pazarına da satış yapmaya başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Düşük nakliye maliyetleri nedeniyle Türkiye'den Çin'e ihracat yapmak aslında çok kolay. Ayrıca, Çin'deki üreticiler de zaten bu ürünleri Avrupa'dan ithal ettikleri için onlara çok iyi bir alternatif tedarikçi olacağız. Hedefimize ulaşır ve bu pazara çalışmaya başlarsak grubumuz için de bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. 2000'den beri Çin pazarına girmek istiyorduk ama uygun ürünümüz yoktu. Yeni hattımızda üreteceğimiz motor izolatörleri ürünleri ile bu pazara girmeye çok yakınız."

Elektrikli araçlara özel tabandan ısıtma sistemi

Verilen bilgiye göre, üretim teknolojilerine olduğu kadar Ar-Ge faaliyetlerine de yatırım yapan Hassan Tekstil, 2018'de cirosunun yüzde 1,73'ünü Ar-Ge faaliyetlerine aktardı. Oranın, 2019 sonu itibarıyla yüzde 1,90 olması bekleniyor.

Uluslararası Dokusuz Tekstil Derneği tarafından 2017'de "En İyi Sürdürülebilir Ürün" dalında ödül alan Ar-Ge departmanı, 20 çalışanıyla 16 patent almayı başardı.

Hassan Tekstil'in Ar-Ge departmanının mevcut projeleri arasında ısıtmalı taban halısı da yer alıyor. Proje sayesinde önemli bir potansiyele sahip elektrikli araçların iç mekanları, çok fazla elektrik sarf eden klima sistemi yerine daha az enerji gerektiren özel halılarla ısıtılabilecek.