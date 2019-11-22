Son Dakika Haberleri: Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

6 saat önce

Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]

Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Merkez 100. Yıl Mahallesi Küpkıran Köprüsü kavşağında meydana gelen kazada, tedavi için Erzurum'a hasta taşıyan Nihat K. idaresindeki 04 AB 703 plakalı ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans sürücü Nihat K., ambulans ve otomobilde bulunan Rabia Aktürk, Uğur Demirkol, İsmail Kılıç, Eyüp Tutal, Yusuf Aydın, Habip Aydemir, Muhammed Akif Adıgüzel ve Ferhat Doğan ise yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Emine Adıgüzel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların vinç yardımı ile kaldırılması ile ile yol tekrar trafiğe açıldı. - AĞRI

Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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