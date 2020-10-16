Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika

Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama

16.10.2020 21:49

Son dakika haberleri... Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'In ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu.

Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama

İSTANBUL - Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'In ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümüne ilişkin hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur"

Hastane önünde Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker yaptığı açıklamada, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Yaklaşık 1,5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bu gün sabah itibariyle solunumun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin" dedi.

"Gerçekten üzüntümüz büyük"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, "Gerçekten üzüntümüz büyük. Markar bey en kritik süreçlerde en önemli kararlarla partimizin ve milletimizin yanında oldu. Uzun süredir tedavi süreci sürdü. Biz bugün üzüntülüyüz. Markar bey gibi güler yüzlü AK Parti davasına büyük katkısı olan bugün aramızdan ayrıldığı bir gün. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah ailesiyle beraber defin sürecini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama
Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama
Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama
Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama

Markar Esayan, İstanbul, AK Parti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika

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