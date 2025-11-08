Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı
08.11.2025 16:11  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı
Haber Videosu

İzmir'de bir kadın MR cihazında bir saat unutuldu, yaşadığı travmanın peşini bırakmayacak.

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi.

CİHAZI YUMRUKLAYARAK SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazın içinde kaldı. Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı.

Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu

ALDIĞI YANITLAR "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu

"KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLSEYDİM?"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek "Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, İnsan Hakları, Baş Dönmesi, İnceleme, Hastane, 3-sayfa, Hastane, İzmir, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti
Temizlik işçisinin feci ölümü Çöp kamyonun altında kaldı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı
Numan Kurtulmuş’tan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
Böyle esnaflar da var Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye’nin üyeliğine destek Karadeniz’i işaret ettiler Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

16:11
Victor Osimhen’le alay ettiler Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
15:59
Demirtaş’tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
15:20
500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
15:00
BBP lideri Destici’den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
14:26
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
14:25
Kız meselesi cinayetle noktalandı Konum atarak katilini ayağına çağırmış
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
13:59
Avukatı açıkladı Ferdi Tayfur’un gerçek serveti ortaya çıktı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
13:44
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
13:38
Görüntü Hakkari’den Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti
13:14
Dilovası’nda acılı aileler sinir krizi geçirdi
Dilovası'nda acılı aileler sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 16:46:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Hastane Skandalı: MR Cihazında Bir Saat Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.