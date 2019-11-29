Son Dakika Haberleri: Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
Son Dakika Sağlık Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf - Son Dakika

Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf

6 saat önce

Günde ortalama 110 ameliyatın yapıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yıpranan cerrahi el aletlerinin bakım ve onarımı için kurulan birim sayesinde, 2,5 ayda 1 milyon liraya yakın tasarruf sağlandığı bildirildi.

Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf, System.String[]

Günde ortalama 110 ameliyatın yapıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yıpranan cerrahi el aletlerinin bakım ve onarımı için kurulan birim sayesinde, 2,5 ayda 1 milyon liraya yakın tasarruf sağlandığı bildirildi.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanelerinden biri olan bin 100 yataklı hastanede 6 yıl önce 38 yeni ameliyat salonunun açılmasının ardından günlük ameliyat sayısı ortalama 110'a yükseldi.

Hastane yönetimi ameliyatlarda kullanılan, zaman içinde yıpranmaya bağlı zarar gören el cerrahi aletlerinin bakım giderlerinin artması nedeniyle bakım ve onarım birimi kurmaya karar verdi.

Görev yapacak teknisyenleri eğitime gönderen hastane yönetimi, ameliyathanelerin bulunduğu binada 2,5 ay önce birime ait atölyeyi hizmete soktu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları birimin İzmir genelinde bir ilk olduğunu, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.

Yüksek iş hacmi ve sirkülasyonu olan hastanede çok fazla sayı ve çeşitlilikteki el aletlerinin her an ameliyata hazır tutulmasının önemli bir maliyet gerektirdiğini kaydeden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bakım ve onarımın kurumumuz çatısı altında yapılıyor olması tasarrufun yanı sıra bakım ve onarımdaki el aletlerinin sisteme hızlı dönmesini de sağladı. Bu birim 2,5 ay zarfında kurumunuza yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlamıştır. İleriki dönemlerde diğer kamu hastanelerine de hizmet vererek hastanemizin bu alanda bir eğitim merkezi olmasını planlamaktayız."

Çelebi, İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:28:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]