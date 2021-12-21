Üye Girişi
Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti! - Son Dakika

Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!

21.12.2021 13:02
Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!

Mersin'de doktor T.H.'nin, iddiaya göre sedyede yatarken cinsel saldırıda bulunduğu hastası H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyledi. Vural, "Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Mersin'de yaşayan 23 yaşındaki H.T.'ye 17 Ağustos'ta genel cerrahi biriminde görev yapan doktor T.H. (46) tarafından kıl dönmesi ameliyatı yapıldı. H.T., bir gün sonra bu defa pansuman için hastaneye gitti. Doktor T.H.'nin odasına giren H.T., muayene için sedyeye yüzüstü uzandı. Ancak H.T.'nin iddiasına göre, doktor T.H. kendisine cinsel saldırıda bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRINDA DOKU BULUNDU

Genç kadının şikayet üzerine gözaltına alınıp ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı. İnceleme sonunda Dr. TH.'nin iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA'ya rastlandı. T.H. hakkında Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, "Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamından; doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği" ifadelerine yer verildi.

Doktorun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını kaydetti.

MAĞDUR ANESTEZİ ETKİSİNDE OLDUĞU İÇİN ANLAMAMIŞ

Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!

Vural, "Müvekkilim aylarca bu olayı kimseyle paylaşamamış. Hala psikolojik tedavi görmekte. Müvekkilim muayene için gittiğinde doktor 3 defa odadan çıkartıp geri alıyor. Doktor eylemi gerçekleştirmek için uygun zamanı kollamış. Müvekkilim sedyeye yüzüstü uzanınca lokal anestezi uyguluyor. Bu nedenle müvekkilim ilk başta bir şey anlamıyor ancak doktorun pantolonunu indirme kaldırma sesinden olayın farkına varıyor. Bunun üzerine müvekkilim şikayetçi oluyor. Doktor ise ilk ifadesinde, müvekkilim kendisine karşı bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Biz de doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapılmasını talep ettik. Maalesef yapılan incelemenin ardından doktorun iç çamaşırında müvekkilime ait dokular bulunuyor. Doktor hakkında iddianame hazırlandı ancak biz iddianameye katılmıyoruz. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak biz anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Teşebbüs aşaması iddiasını kabul etmiyoruz. Çünkü sanığın külotundaki mağdura ait DNA kalıntısının bir cinsel saldırı sonucu olduğu kanaatindeyiz. Sonuna kadar davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!

Cinsel İstismar, Hastane, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz         
12:56
Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek         
12:43
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement