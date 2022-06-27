Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya - Son Dakika
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Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya

27.06.2022 17:53

Suriye sınırına mayın döşemek için yola çıkan fakat Hatay'a girmesine izin verilmeyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu. Özdemir'in "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap veren Özdağ, "Öyle şey olur mu ya ama bak Süleyman Soylu öyle zannetmiş sanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı açıklamayla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini ve Suriye sınırına iktidara geldiklerinde tamamlanmak üzere ilk mayını döşeyeceklerini söyledi. Ses getiren açıklamaya ise ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Aynı gün yanıt veren Bakan Soylu, Özdağ'a yönelik sert ifadeler kullandı.

SOYLU: AKLINI KAYBETMİŞ

Özdağ'ı uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olarak nitelendiren Soylu, "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş. Sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz?" dedi.

ÖZDAĞ HATAY'A ALINMADI

Geri adım atmayan Özdağ, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı.

Açıklamanın ardından heyetiyle beraber Hatay sınırına doğru yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehre girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletilen Özdağ, yasak kararı kalkana kadar burada bekleyeceğini söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.

"MAYIN GERÇEK Mİ" SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ

Özdağ, yaşananlarla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına bağlandı. İkili arasındaki diyalog bir hayli dikkat çekerken, Cüneyt Özdemir mayının gerçek olup olmadığını sordu. Soruya gülerek yanıt veren Özdağ, "Öyle şey olur mu ya ama bak Süleyman Soylu öyle zannetmiş sanıyorum. Her neyse Türkiye'nin güvenliğinin nasıl olduğunu hep birlikte bir daha anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

"BURADA ANAYASAL SUÇ BAŞLIYOR"

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "4 Temmuz'a kadar bütün etkinlikleri durdurduk dediler. Tamam valinin böyle hakkı var. Biz de dedik ki etkinlik yapmayacağız, girip yemek yiyeceğiz. Hayır efendim Hatay'a giremezsiniz dediler. Burada anayasal suç başlıyor. "

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SON DAKİKA: Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya - Son Dakika
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