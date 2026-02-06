Hatay--Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor

ANTAKYA Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek şehrimizin yeniden eski kimliğine kavuşması için yoğun bir çaba sarf ediliyorö dedi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "11 ili etkileyen bu afette, en büyük hasar ve can kaybı ne yazık ki Hatay'da, özellikle de Antakya'da meydana geldi. Antakya'nın yaklaşık yüzde 68-70'i bu depremde ağır şekilde zarar gördü. Bu acı, kolayca unutulacak ya da üzerinden hafifçe geçilebilecek bir acı değildir. Ancak şehrimizin bir an önce yeniden inşa edilmesi ve ihya sürecinin hızla ilerlemesi vatandaşlarımızın barınma, altyapı ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadığımız acıyı bir nebze olsun hafifletmektedir. Bugün gelinen noktada, daha önce çekim yaptığımız dönemlerle kıyasladığımızda Atatürk Caddesi'nin ve çevresinin görüntüsü tamamen değişmiş durumda. O günlerde yıkılmış binalar ve enkazlarla dolu olan alanlarda, bugün Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve diğer bölgelerde çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın aldığı hızlı aksiyonlar sayesinde birçok yapının tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruzö dedi.

'HATAY'I EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ'

Bir şehrin sadece binalardan ibaret olmadığını belirten Yapar, "Hatay'ın yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları da bu süreçte ele alındı. Asi Nehri'nin peyzaj düzenlemesinden üst geçitlere, yeni kara yolları ve köprülü kavşaklara kadar pek çok çalışma son 3 yıllık dönemde hayata geçirildi ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar, acılarımızı bir nebze hafifletse de kaybettiğimiz canları asla unutmamız mümkün değildir. Bu şehir bizlere emanettir. Gerek yerel yönetimler gerekse bakanlıklarımızla birlikte, Hatay'ı en kısa sürede ayağa kaldırmak ve ihya sürecini tamamlamak için çalışmak zorundayızö diye konuştu.

'ALLAH BÖYLE BİR FELAKETİ BİR DAHA YAŞATMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu süreçte Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yapar, "Bakanlar Kurulu toplantılarının ana gündem maddelerinden birinin deprem bölgeleri ve özellikle Hatay olduğu bizlere sürekli aktarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da Antakya'nın cadde ve sokaklarını ezbere bilecek kadar sürecin içinde yer aldığını görüyoruz. Devlet ve millet el ele vererek şehrimizin yeniden eski kimliğine kavuşması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Sadece şehrin batı yakasında değil, doğu yakasında ve tarihi Antakya'da da; camilerimiz, kiliselerimiz, dini yapılarımız ve tescilli tarihi eserlerimiz etap etap tamamlanarak yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasınö ifadelerini kullandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ– Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ HATAY,