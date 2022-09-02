Hatay'dan Barış Mesajları Yükseldi. Savaş: "Bugün Milat Olsun. Anamıza, Kardeşimize, Sevgilimize Sarıldığımız Gibi Sarılma Günümüz Olsun"

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde Edip Akbayram ve Hilmi Yarayıcı türkülerini söylerken Ahmet Telli ve Nebil Özgentürk, şiir, hikaye ve belgeseller ile Hataylılar'a seslendi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Biz hangi yönden bakan olursa olsun aynı şeyleri istedik. Aynı Türkiye'yi istedik. Bağımsızlık, güzellik, kardeşlik ve barış istedik. Bizi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye kavga ettirdiler. Bu yetsin artık. Bugün milat olsun. Bugün anamıza, kardeşimize, sevgilimize sarıldığımız gibi sarılma günümüz olsun. Birimizin rengini diğerimiz tamamladığı zaman bir bütün oluruz" diye konuştu.

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Eskimeyen şarkı ve türkülerini binlerce Hataylı ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen Edip Akbayram, "Güzel günler göreceğiz çocuklar" diyerek gençlerden Türkiye için barışa sahip çıkmasını istedi.

Akbayram, "Biz sanatçılar şarkılarımızda hep sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik unsurunu ön plana alırız. Bu dört güzelliğin kendi ülkemde ve dünyanın bütün ülkelerinde rüzgar gibi esmesini istiyorum, diliyorum. Hatay her şeyin en güzeline layık. Çünkü dünyada başka örneği yok. Farklı kültürlerin kardeşçe yaşayıp kardeşçe nefes aldığı bir şehir Hatay" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkarak sanatçılarla bir araya geldi.

"BİZE TERTEMİZ BIRAKILAN ÜLKEDE BİRBİRİMİZİ ÜZDÜK"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tek gayesinin barış olduğunu belirten Savaş, "Bu ülkenin en büyük değeri kurucumuz, kurtarıcımız ve edebi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün mücadelesi barış içindi. O doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden hangi renk olursa olsun insanların barış için Türk bayrağı altında mücadele etmelerini sağladı. Bütün bu renkler, bu mücadeleyi yaparken omuz omuza mücadele etmiş şehit olmuş ve bağımsız bir Türkiye'yi bize armağan etmiştir" dedi.

Milli mücadelenin sonunda yeni nesile "Bağımsız, tertemiz bir Türkiye" bırakıldığını anlatan Savaş, ama ilerleyen süreçte insanların birbirini çeşitli gerekçelerle üzdüğünü söyledi.

"BİZİ TÜRK-KÜRT, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DİYE KAVGA ETTİRDİLER. BU YETSİN ARTIK"

Sağ ve solun farklı yöntemlerle 'Türkiye'yi daha iyi yapmaya çalıştığını' söyleyen Savaş, "Biz hangi yönden bakan olursa olsun aynı şeyleri istedik. Aynı Türkiye'yi istedik. Bağımsızlık, güzellik, kardeşlik ve barış istedik. Bizi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye kavga ettirdiler. Bu yetsin artık. Bugün milat olsun. Bugün anamıza, kardeşimize, sevgilimize sarıldığımız gibi sarılma günümüz olsun. Birimizin rengini diğerimiz tamamladığı zaman bir bütün oluruz" diye konuştu.

"Barış ne zaman olur biliyor musunuz?" diye soran Savaş, şöyle devam etti:

"Biz birimizin renginin diğerinin rengini tamamladığını düşündüğümüz zaman, birimizin gözündeki ışıltıyı gördüğü, kalbindeki sızıyı hissettiğimiz zaman, bir sağ gelenekten gelenin sol gelenekten gelene sarıldığı zaman. Türkiye'de sarılmaya ihtiyacımız var, sizin için hepimiz için burada üstadıma sarılıyorum, Bir daha birbirimizi bırakmayalım."

Başkan Savaş, konuşmasının ardından Edip Akbayram'a sarıldı. Savaş ve Akbayram'ın kucaklaşması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Savaş, daha sonra sanatçılarla birlikte barışın simgesi beyaz güvercinleri havaya bıraktı.

ÖZGENTÜRK: HATAY BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BARIŞ KENTİDİR

Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış barış kenti olduğunu vurgulayan Yazar Nebil Özgentürk ise şunları söyledi:

"Barış çığlığı için bir araya geldik. Kötü olan her şeye şiirlerimiz ve şarkılarımızla direneceğiz. Barış, ekmek gibi su gibi azizdir, ortak değeri savunmaktır. Barış, kimseyi ötekileştirmeden düşmanın her türlüsüne yüz çevirmektir. 13 medeniyetin bir arada yaşadığı bu şehirde insanlarımız ezan, çan ve hazzan sesleri ile insanlar birbirilerinin engellemeden buralara kadar gelmişler. İlahilerini, türkülerini ve şarkılarını birlikte söylemişler. Hatay, bir arada yaşamanın, umudun sembolü olmuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Hatay benim şahsi meselemdir' demiştir. Onun askeri, diplomatik ve barışçı dehası sayesinde Hatay Türkiye'nin gözbebeği oldu."

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Hatay'da olmaktan dolayı onur duyduğunu söyleyen şair Ahmet Telli de barışın mücadele ile gerçekleşeceğini ve bu mücadele ruhunun birlik ve beraberlik içinde olacağını belirterek Hatay'dan tüm dünyaya barış mesajı verdi.

Hilmi Yarayıcı da kendi şehrinde türküler söylemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarayıcı, Hatay'ın büyük bir kültüre sahip olduğunu vurgulayarak tüm ülkenin daha güzel günlere kavuşmasını diledi.