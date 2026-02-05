Hatay'da 100 Bin Konuta Doğal Gaz Sağlandı - Son Dakika
Hatay'da 100 Bin Konuta Doğal Gaz Sağlandı

Hatay'da 100 Bin Konuta Doğal Gaz Sağlandı
05.02.2026 11:41
Hatay'da 1000 km yeni dağıtım şebekesiyle 100 bin deprem konutuna doğal gaz arzı sağlandı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan 1000 kilometrelik yeni dağıtım şebekesi montajıyla 100 bin afet konutu doğal gazla buluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı kentte, Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Bölge Müdürlüğüne bağlı 600 kişilik ekip, 312 araçla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, afet sonrasında kent genelinde 1000 kilometre yeni doğal gaz dağıtım şebekesi kurdu.

Böylece 100 bin deprem konutunun doğal gaza erişiminin sağlandığı çalışmalar kapsamında Aksa Doğalgaz tarafından 3 yılda 2,5 milyar lira yatırım gerçekleştirildi.

Ekipler, yıl sonuna kadar 500 kilometrelik şebeke çalışmasını tamamlayıp 60 bin konutu daha doğal gazla buluşturmayı planlıyor.

Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay İşletme Müdürü Ufuk Emre Altınöz, AA muhabirine, afetin hemen ardından doğal gazı deprem konutlarıyla buluşturmak için tüm ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın yeniden yapılanma sürecinde, kesintisiz ve güvenli gaz arzını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Valilik başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordineli çalıştıklarını belirten Altınöz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yapımı tamamlanan 100 bin deprem konutuna doğal gaz arzını sağladık. 2026 içerisinde ise 60 bin deprem konutuna daha gaz arzı sağlayarak toplamda 160 bin deprem konutuna gaz arzını ulaştırmış olacağız. Abonelerimizin can ve mal güvenliğini önemsiyoruz."

Altınöz, doğal gazın güvenli kullanımı için de her zaman abonelere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlattı.

Abonelerden dikkatli olmalarını isteyen Altınöz, "Abonelerimizin de tesisatlarını sertifikalı firmalara yaptırması, gaz kokusu hissedildiğinde hiçbir şeye dokunmadan, ortamı havalandırması ve 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı araması önemli. Ayrıca dogal gaz tesisatlarına müdahalede bulunulmamalı, işlem veya tadilat gerekiyorsa dağıtım şirketine başvurulmalıdır." diye konuştu.

"Hatay hat hasarının en çok yaşandığı şehirlerin başında geliyor"

Altınöz, dağıtım şirketlerine bilgi verilmeden yapılan kazı ve altyapı çalışmalarında hatlara zarar verilmesinin tehlike oluşturabileceğine dikkati çekti.

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Altınöz, şunları kaydetti:

"Hatay, Aksa Doğalgaz'ın dağıtım bölgeleri arasında hat hasarının en çok yaşandığı şehirlerin başında yer alıyor. Depremzede vatandaşlarımızı konutlarına bir an önce kavuşturmak için şehrin dört bir yanında çalışma yürütülüyor. İzinsiz yapılan kazı ve altyapı çalışmalar esnasında Hatay'da geçen sene 1400 hat hasarı meydana geldi. Bu durum hem can ve mal sağlığını etkilerken hem de abonelerimizin geçici olarak gaz arzında kesintiye uğramasına neden oluyor. 2025'te 54 bin abonenin gaz arzı, geçici olarak kesintiye uğradı. Doğal gaz altyapısı bulunan lokasyonlarda yürütülecek çalışmalar öncesinde Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde dağıtım şirketine bilgi verilmesi zorunludur. Sürecin bu şekilde yürütülmesi hem emniyet risklerinin ortadan kalkması hem de faaliyetlerimizin planlı olarak yürütülmesi oldukça önemli."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Deprem, Hatay, Son Dakika

