Hatay'da 1813 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1813 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzeytepe Mahallesi'ndeki bir evde 346 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi S.K. gözaltına alındı.
Ekipler, Narlıca Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta da 1467 uyuşturucu hap buldu, gözaltına alınan Ş.Ö, M.K. ve M.Y'yi emniyete götürdü.
- Kaynak: AA
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