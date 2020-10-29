Hatay'da 1813 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, Narlıca Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta da 1467 uyuşturucu hap buldu, gözaltına alınan Ş.Ö, M.K. ve M.Y'yi emniyete götürdü.

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