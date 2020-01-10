Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi - Son Dakika

Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi

15 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin tahta, plastik ve karton kullanarak 60 hayvan kulübesi yaptığını ifade eden Karaahmetli, bunları parklara yerleştireceklerini belirtti.

Karaahmetli, kış aylarında benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Projeye destek veren öğretmenlerden Birgül Özçelik de hayvan sevgisine sahip çocukların ileride vicdanlı bireyler olacağını kaydetti.

Anaokulu öğrencileri, ellerinde sokak hayvanlarıyla ilgili dövizlerle öğretmen ve ailelerinin yardımıyla kulübeleri parklara yerleştirdi.

Karaahmetli, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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