Hatay'da Cinayet: 3 Çocuk Annesi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
38 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz'un Madenli
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25) önceki gün yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Çulha'nın cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:35 Kaynak: İHA
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