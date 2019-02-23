Son Dakika Haberleri: Hatay'da Cinayet: 3 Çocuk Annesi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Hatay'da Cinayet: 3 Çocuk Annesi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

38 dakika önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Hatay'da Cinayet: 3 Çocuk Annesi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz'un Madenli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25) önceki gün yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Çulha'nın cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Arsuz, Hatay, 3. Sayfa
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