Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş

Hatay\'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş
06.02.2026 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremin 3. yıl dönümünde Hatay'da binlerce kişi sessiz yürüyüşle anma yaptı.

Asrın felaketinin 3'ünci yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce kişi sessiz yürüyüş gerçekleştirerek hayatını kaybedenleri andı.
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi vefat etmiş ve binlerce bina zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesi kent merkezinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu. Duaların okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.
"Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik, üzüntülüyüz"
Depremi anma anının çocuklarıyla yaşamak için geldiğini söyleyen Selahattin Kocaman, "6 Şubat'ı ailemizle birlikte yaşadık. Uzun süre Mersin'de kaldık ve sonra tekrardan Hatay'a geldik. Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik. Üzüntülüyüz. Burada şehir tekrardan yapılanma olmuş ama hafızalarımızdaki şehir değil. Yine de şehir kalkıyor ve yeniden ayağa kalkacağız. Sabah erkenden kalkıp buraya geldik ve güzel kalabalık vardı" dedi.
"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim"
Arkadaşlarını ve öğretmenlerini anmak için anma programına katılan vatandaş Eyşan Kocaman, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim. Kalabalıktı, ağlayanlar vardı ve dua edenler vardı. Herkes üzüntülüydü ve aynı duyguları paylaşıyordu. Herkesin birbirini anladığı için insanların bir araya gelmesi iyiydi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

07:01
Ses kaydı ortaya çıktı Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 07:09:16. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.