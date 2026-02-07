Hatay'da Deprem Şehitleri İçin Anma Konseri

HATAY Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler için anma konseri gerçekleştirdi.
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Medeniyetler Korosu iş birliğiyle, Antakya Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen anma konserinde, farklı kültür ve dillerden eserler seslendirildi.
Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için yakılan ağıtlar, meydanı dolduranlara duygu dolu anlar yaşatırken, konser boyunca zaman zaman gözyaşları tutulamadı. Vatandaşlar eserleri sessizlik içinde dinledi.
