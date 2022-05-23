Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

23.05.2022 15:33
Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.T'nin Sanayi Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 32,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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