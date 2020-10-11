Hatay'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim'de Yeniçağ Mahallesi'nde G.T'ye ait iş yerine tabancayla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Hatay 'ın Defne ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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