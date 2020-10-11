Hatay'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim'de Yeniçağ Mahallesi'nde G.T'ye ait iş yerine tabancayla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, olayın şüphelisinin, iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan S.T. olduğu tespit edildi.
S.T, saklandığı adreste suç aleti ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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