Hatay'da Kaçak TIR'a 7 Bin TL Ceza

28.01.2026 16:00
Plakası kapalı ve branda yok, tehlikeli TIR sürücüsüne 7.379 TL ceza kesildi.

Hatay'da plakası kapatılmış, brandasız şekilde ilerleyen hafriyat yüklü TIR'ın sürücüsüne 7 bin 379 TL ceza kesildi.

Antakya ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda plakası kapalı, brandasız şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan bir hafriyat TIR'ını gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı ihbar kabul eden ekipler, aracı tespit etti. Uygulama noktasında durdurulan TIR'ın sürücüsüne 7 bin 379 TL ceza kesildi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

