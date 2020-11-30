Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı - Son Dakika

Söz konusu cadde için karantina süresi zarfında giriş ve çıkışların kısıtlanması kararı verildi.

Antakya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Üzümdalı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Harbutlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum