Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapı zarar gördü.
Tarihi niteliğe sahip olan Antakya Rum Ortadoks Kilisesi neredeyse kullanılamaz hale geldi. Tarihi kilisenin ön cephesi tamamen yıkılmış durumda gözüküyor. Binanın ön cephesi ağır hasar alırken yapı ağır bir tadilata ihtiyacı olduğu da gözlemlendi.
Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı - Son Dakika