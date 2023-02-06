Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

06.02.2023 13:25
Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde tarihi yapılar da zarar gördü. Hatay'daki tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi de meydana gelen depremde çöktü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapı zarar gördü.

TARİHİ BİNA YIKILDI

Tarihi niteliğe sahip olan Antakya Rum Ortadoks Kilisesi neredeyse kullanılamaz hale geldi. Tarihi kilisenin ön cephesi tamamen yıkılmış durumda gözüküyor. Binanın ön cephesi ağır hasar alırken yapı ağır bir tadilata ihtiyacı olduğu da gözlemlendi.

Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

HAVALİMANI PİSTİ ENİNE DOĞRU YARILDI

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

"HATAY HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin şiddetini 7.7 olarak güncelledi AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin şiddetini 7.7 olarak güncelledi

Kahramanmaraş, Pazarcık, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı
13:31 Kahramanmaraş'tan kahreden haberi Taha Akgül verdi: 40'a yakın güreşçi göçük altında
13:30 Son Dakika: 7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
13:25 Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz
13:19 Depremde enkaz altında kalan onlarca sporcu yaşam mücadelesi veriyor
13:05 Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük depremin ardından canlı yayında açıklama yapıyor
13:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız yaşamını yitirdi
13:00 Oyuncu Orhan Aydın, kızı ve eski eşinin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 14:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement