Hatay'da meydana gelen depremde tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapı zarar gördü.

TARİHİ BİNA YIKILDI

Tarihi niteliğe sahip olan Antakya Rum Ortadoks Kilisesi neredeyse kullanılamaz hale geldi. Tarihi kilisenin ön cephesi tamamen yıkılmış durumda gözüküyor. Binanın ön cephesi ağır hasar alırken yapı ağır bir tadilata ihtiyacı olduğu da gözlemlendi.

HAVALİMANI PİSTİ ENİNE DOĞRU YARILDI

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

"HATAY HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.