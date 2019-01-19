Son Dakika Haberleri: Hatay'da Narkotik Timlerinden Uygulama

Hatay'da Narkotik Timlerinden Uygulama

38 dakika önce

Hatay'da narkotik timlerinden uygulamaHATAY - Hatay'da narkotik suçlarla mücadele timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yüzlerce araç kontrol edildi.

Hatay'da narkotik timlerinden uygulama

HATAY - Hatay'da narkotik suçlarla mücadele timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yüzlerce araç kontrol edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Antakya ve Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Narlıca mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Yüzlerce otomobilin durdurulduğu uygulamada araçların koltuk altları, kaputları ve bagajları detaylı aranırken sürücüler ve arabalardaki yolcuların da üzerleri arandı.
Ekipler, iki saatlik çalışmanın sonucunda uygulamayı sonlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Hatay, Narkotik, 3. Sayfa
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