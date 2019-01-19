Hatay'da Narkotik Timlerinden Uygulama
38 dakika önce
Hatay'da narkotik timlerinden uygulamaHATAY - Hatay'da narkotik suçlarla mücadele timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yüzlerce araç kontrol edildi.
Hatay
'da narkotik timlerinden uygulama
HATAY - Hatay'da narkotik suçlarla mücadele timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yüzlerce araç kontrol edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Antakya
ve Reyhanlı
ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Narlıca
mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Yüzlerce otomobilin durdurulduğu uygulamada araçların koltuk altları, kaputları ve bagajları detaylı aranırken sürücüler ve arabalardaki yolcuların da üzerleri arandı.
Ekipler, iki saatlik çalışmanın sonucunda uygulamayı sonlandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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