Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı

24.09.2022 16:52
Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı

Hatay'da narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan narko alan uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan narko alan uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı uygulama kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirerek, 2 bin 950 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yaklaşık 230 polisin görev aldığı uygulamada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamada ayrıca 1151 aracın sorgulaması yapılarak 2 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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