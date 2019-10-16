Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
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Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 265 öğrenci, hazırladıkları koreografide Türkiye haritası içerisinde ay yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 265 öğrenci, hazırladıkları koreografide Türkiye haritası içerisinde ay yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı'na katkılar sürüyor.

Hassa ilçesindeki Gülkent İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 265 öğrencinin katılımıyla hazırlanan koreografide, Türkiye haritası içerisinde ay yıldız figürü oluşturuldu.

Okul bahçesindeki etkinlikte, harekatın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi de okunarak dualar edildi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Merve Nur Nacar, AA muhabirine, koreografiyi Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için hazırladıklarını belirtti.

Vatanın kendileri için her şey olduğunun altını çizen Nacar, "Askerlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerektiği taktirde canımızı da bu uğurda seve seve veririz" diye konuştu.

Öğrencilerden Arif Akçoban da harekatta görev alan tüm askerlerin yanında olduklarını ifade ederek, kendilerinin de birer Mehmetçik olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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