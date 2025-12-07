Hatay'da Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kent Tahliye Edilmek İsteniyor: Evlerimiz Bitmeden Nereye Gideceğiz? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hatay'da Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kent Tahliye Edilmek İsteniyor: Evlerimiz Bitmeden Nereye Gideceğiz?

07.12.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi’nde çoğunlukla öğretmenlerin olduğu depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kent AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor. Evler henüz teslim edilmemişken konteynerlerin boşaltılmasına tepki gösteren konteyner kent sakinleri, “Biz de burada kalmaktan çok mutlu değiliz ama gidecek yerimiz yok” diye tepki gösterdi.

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde çoğunlukla öğretmenlerin olduğu depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kent AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor. Evler henüz teslim edilmemişken konteynerlerin boşaltılmasına tepki gösteren konteyner kent sakinleri, "Biz de burada kalmaktan çok mutlu değiliz ama gidecek yerimiz yok" diye tepki gösterdi.

Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesinde Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde öğretmenlerin çoğunlukta olduğu  konteyner kent AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor.

Anka Haber Ajansı'na konuşan konteyner kent sakinleri, evler henüz teslim edilmemişken konteynerlerin boşaltılmasına tepki göstererek, "Biz de burada kalmaktan çok mutlu değiliz ama gidecek yerimiz yok" şeklinde konuştu.

"Anahtarları değiştiririz' diye taciz ediliyoruz"

Her gün elektrik kesintisi olduğunu ve sürekli "anahtarları değiştiririz" şeklinde tacize maruz kaldıklarını aktaran bir konteyner kent sakini, "Burada oturduğumuzdan beri rahat değiliz ama mecburiyet. Allah kimsenin başına vermesin. Benim iki tane evim var, hak sahipliğinde. Ama kiraya çıkacak maddiyatım yok. Bize ev kirası versin, iki dakika durmam" diye konuştu.

Başka bir depremzede ise hiçbir yere gidemeyeceklerini, gerekirse sabaha kadar burada, komşularıyla hep beraber olacaklarını söyledi.

"Evimiz oldu da biz mi oturmuyoruz"

Konteynerde yaşamanın zor olduğunu, elektrik kesildiğinde hayatın durduğunu vurgulayan konteyner kent sakini, "Evimiz oldu da biz mi oturmuyoruz, biz çok mu memnunuz bu 20 metrekarelik yerde. Hiçbir şey yapamıyoruz, hareket edemiyoruz. Yazın sıcaktan ölüyorduk, dışarı çıksak toz, kışın ise soğuk. Yemek yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz elektrik kesildiği zaman. Toparlayıp dolaba koyduğumuz yiyecekler elektrik kesildiğinde bozuluyor" ifadelerini kullandı.

"Şu an bizi atarlarsa gidecek bir metre yerimiz yok"

İl dışından kızının yanına çocuk bakmaya geldiğini belirten bir başka konteyner kent sakini, "Burada bizim hiçbir şeyimiz yok. Ben kızımın yanına çocuk bakmak için geldim. Şu an bizi atarlarsa gidecek bir metre yerimiz yok. Benim kızım buradan okula zor gidiyor, otobüs her zaman gelmiyor. Yürüyerek gidiyor ama köpeklerden korkusuna yalnız gidemiyor. Bizi başka bir yere gönderirlerse biz ne yapacağız, okul işi nasıl olacak, bunu söylesinler bize. Biz kimseden ekmek yemek istemiyoruz sadece barınmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aybüke Yalçın, İnsan Hakları, Turunçlu, Yerel, Defne, Hatay, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kent Tahliye Edilmek İsteniyor: Evlerimiz Bitmeden Nereye Gideceğiz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:41:36. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kent Tahliye Edilmek İsteniyor: Evlerimiz Bitmeden Nereye Gideceğiz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.