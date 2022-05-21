Hatay'da orman yangını (3)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde çıkan ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alınan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangınla ilgili bazı sosyal medya kaynaklarında yer alan "Hatay Belen'de orman yangını! Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade edilen Hatay Valiliği'nin yazılı açıklamasında, "Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu yangının ormanlık alanın yakınında bulunan bir restaurandın çalışanları tarafından, restauranda ait çöpleri bir yere biriktirerek yakmaları esnasında rüzgarın etkisiyle yangının sıçrayarak büyüdüğü ortaya çıkmış olup, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak konu ile ilgili tahkikat devam ettirilmektedir" denildi.

İzzet NAZLI/ HATAY,