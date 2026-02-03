Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler - Son Dakika
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler
03.02.2026 09:10
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şahıs, sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kızın kollarını kabloyla bağlayıp tecavüz etti. Genç kızın üzerindeki cep telefonu ve 2 bin 200 lirayı gasp eden şahıslar, polis tarafından kısa sürede yakalandı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kızın kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu.

KOLLARINI KABLOYLA BAĞLAYIP TECAVÜZ ETTİLER

Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler. Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

TUTUKLANDILAR

Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.

Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler
Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler - Son Dakika

