Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Deprem Sonrası 550 Yatakla 73 Bin Ameliyat

01.02.2026 12:26
Hatay'da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 yıl içinde 73 bin ameliyat gerçekleştirdi. 3 Şubat 2024'te açılışı yapılan hastane, günlük 95 poliklinik biriminde sağlık hizmeti sunuyor ve yaklaşık 6 bin 600 doğum gerçekleşti. Başhekim Barış Kavvasoğlu, hastanenin deprem sonrası bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını ve bölgenin sağlık üssü haline geldiğini belirtti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yılda 73 bin ameliyat yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve çok sayıda hastanenin yıkıldığı Hatay'da, afet sonrasında sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2024'te açılışı gerçekleştirilen 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, afetzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

Merkez Antakya ilçesinin Gülderen Mahallesi'ndeki 129 bin metrekare arsada yer alan ve 65 bin 350 metrekare kapalı alandan oluşan hastane tüm branşlarda sağlık hizmeti sunuyor.

Helikopter pist alanı da bulunan hastanede, günlük 95 birimde poliklinik hizmeti sağlanıyor.

Hastanede yaklaşık 6 bin 600 doğum gerçekleşti

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, hastanenin açıldığı günden itibaren kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Tüm ilçelerden hastaların geldiğini belirten Kavvasoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanemiz açıldığı günden bu yana bölge halkına oldukça yoğun sağlık hizmeti vermiştir. Bu süreçte yaklaşık 2 milyon 600 bin poliklinik, 1 milyon 700 bin de acil sağlık hizmeti verdik. Hastanemizde 73 bin ameliyat yapıldı ve 6 bin 600 kadar da doğum gerçekleşti."

Kavvasoğlu, hastanede günde 8 binin üzerinde hastaya hizmet verildiğini dile getirdi.

Hastanenin kısa sürede bölgenin sağlık üssü konumuna geldiğini anlatan Kavvasoğlu, "Hastanemiz, depremden sonra bu kadar kısa sürede kurulmamış olsaydı bu hastaların birçoğu il dışına sevk edilecekti. O bakımdan hastanemizin depremden sonra kısa sürede açılması çevre illerin de yükünü epey azalttı." diye konuştu.

Kavvasoğlu, sahip oldukları modern cihazlar sayesinde hastaların sağlık ihtiyacına en iyi şekilde cevap verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

