HATAY Hatice Bengi Bu şiddet 22 yıldır sürüyor - Son Dakika

Hatice Bengi: Bu şiddet 22 yıldır sürüyor

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Hatice Bengi (39), 22 yıllık evli eşi H. Bengi'nin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve son tartışmalarında ise kızının da darbedildiğini iddia ederek eşi hakkında şikayetçi oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınan Hatice Bengi'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H. Bengi'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da yaşarken gördüğü şiddet nedeniyle ilk olarak 2019 yılında eşi H. Bengi'den şikayetçi olduğunu ve eşinin 3 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra 10 gün Silivri Cezaevi'nde yatıp şartlı salıverildiğini anlatan Hatice Bengi, o dönem açtığı boşanma davasını akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini kaydetti. BOŞANMAYI AKRABALAR ENGELLEDİ

Eşinin o dönemde bir daha şiddet göstermeyeceği için yemin ettiğini ve daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'ne yerleştiklerini belirten Bengi, şunları söyledi:

"En son kocamın kız kardeşleriyle eskiden beri süre gelen bir husumet nedeniyle tartıştık. Kızımı kocasıyla beraber darp etmişlerdi. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22: 00 sıralarında kocam H. Bengi ile bu konuda aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım Güllü Bengi odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş. Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım, şikayetçi oldum. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şddet 22 yıldır sürüyor. Bayramdan sonra boşanma davasını açacağım." BIÇAKLA SAATLERCE DOLAŞTI

Güllü Bengi (19) ise olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturduklarını, ilerleyen bir saatte eve geldiğinde ise içeriden babasının bağırtılarını duyduğunu belirterek "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledim" dedi. Evin en büyük çocuğu Beşir Bengi (21) ise olayı kardeşinden öğrendikten sonra iş aramak için gittiği İstanbul'dan acilen Dörtyol'a döndüğünü kaydederek "Annemi ve kardeşlerimi babamın şiddetinden korumak için acilen Dörtyol'a döndüm. Düzenli bir iş bulduğum anda kardeşlerime ve anneme kendim bakacağım" diye konuştu. Olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisini çok sayıda kişinin yardım etmek için aradığını da belirten Beşir Bengi babasının kesinlikle uzaklaştırılmasını, bir daha annesi ve kardeşlerine şiddet uygulamasının önüne geçilmesini istediğini belirtti. KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, Hatice Bengi hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınırken, şikayeti üzerine gözaltına alınan H. Bengi'nin serbest bırakıldığı ancak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı, alacağı ceza üzerine önceki cezasının infaz edilebileceği öğrenildi.