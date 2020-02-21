Hatay idlib şehidi yarın toprağa verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay idlib şehidi yarın toprağa verilecek - Son Dakika

Hatay idlib şehidi yarın toprağa verilecek

6 saat önce

İdlib şehidi yarın toprağa verilecekSuriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

İdlib şehidi yarın toprağa verilecek

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yarın törenle toprağa verileceği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyatı sırasında Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çifti, özel uçakla Hatay'a geldi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Şehidin silah arkadaşları taziyeye gittikleri baba evinde gözyaşı döktü. Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde yarın ikindi namazına müteakip Çiğde'de Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Hatay idlib şehidi yarın toprağa verilecek

Ali Emre, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı
İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay idlib şehidi yarın toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]