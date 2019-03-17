Hatay ile Afrin Arasında Açılan Sınır Kapısına Zeytin Dalı Adı Verildi
1 saat önce
Türk silahlı kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusuna destek vererek Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin ile Hatay arasında ulaşımı sağlayacak bir sınır kapısı açtı.
Türk silahlı kuvvetleri, Özgür Suriye
Ordusuna destek vererek Zeytin
Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin
ile Hatay
arasında ulaşımı sağlayacak bir sınır kapısı açtı. Hatay'ı Afrin ve Cinderes'e bağlayan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi. Türkiye
ile Afrin arasında ticaretin artırılması ve yardımların ulaştırılması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın kararı ile 13 Mart'ta açılan Zeytin Dalı geçidinden Afrin'e kamyonların geçtiği belirtildi. Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçen araçların kontrolü X-ray cihazları ve köpeklerle yapılacak. Zeytin Dalı sınır kapısının Türkiye ile Afrin arasında ticaretin geliştirilmesi projesinin bir parçası olduğu kaydedildi.
Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 30 gümrük memuru ve 23 memur olmak üzere 53 kişinin görev yaptığı belirtildi. - AFRİN
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:40 Kaynak: İHA
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