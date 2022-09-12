Ballıöz Mahallesi kırsalında izinsiz avlanan kişilerin, denetim yapan DKMP Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol görevlilerine tüfekle ateş açması sonucu ekipten Mehmet Ali Koşar olay yerinde hayatını kaybetmiş, mesai arkadaşı Mehmet Atıcı da yaralanmıştı. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Defne, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçak avcılara müdahale ederken öldürülen görevlinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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