Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazar yerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşları korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Alınan kararla bulaş ve teması önlemek amacıyla ilçedeki bütün pazar yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:27 - Kaynak: AA
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