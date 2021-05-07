Hatay merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Jandarma , baskın yapılan adreslerde satışa hazır uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Kilis ve Gaziantep 'te 24 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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