Hatay sarısı ipek böceği yetiştiricisine 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'

HATAY'da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı alanında faaliyet gösteren, Hatay sarısı ipek böceği ırkının korunması için çeşitli çalışmalar yapan ve son olarak 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Emel Duman, "Bu ödül, Hatay için olduğu kadar benim için de çok kıymetli bir anlam taşıyor. İnşallah burada durmayacağız. Asıl çalışma bundan sonra başlıyor" dedi.

Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde 30 yılı aşkın süredir ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı yapan Emel Duman, nesli tükenme riski altındaki Hatay sarısı ipek böceği ırkının korunması için de çeşitli adımlar attı. Ninesinden öğrendiği mesleği emekle sürdüren Duman, Hatay sarısı ipeğinin coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesine öncülük etti. Bu çalışmaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Duman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

'OMUZLARIMIZA YÜKLENEN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK'

Kente döndükten sonra çalışmalarına devam eden Emel Duman, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Duman, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Bu ödülü almak, benim için çok anlamlıydı. 30 yılı aşkın süredir oldukça zorlu bir mücadeleden geçmiş bir ürünü, bugün ayakta tutmaya çalışıyoruz. Özellikle 'asrın felaketi'nin ardından bu çalışmalara devam etmek, bizim için çok zor oldu. Onun için bu ödül, Hatay için olduğu kadar benim için de çok kıymetli bir anlam taşıyor. İnşallah burada durmayacağız. Asıl çalışma bundan sonra başlıyor. Bu ödül hem son derece onurlu bir takdir hem de omuzlarımıza yüklenen önemli bir sorumluluktur. Bu alandaki çalışmalarımızı, bulunduğu noktadan daha ileri taşımamız gerekiyor. Bu vesileyle verdiği katkı, bize gösterdiği değer ve her zaman arkamızda durduğu için Vali Mustafa Masatlı başta olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek öncesinde gerek sonrasında desteklerini her zaman hissettik" diye konuştu.

VALİ MASATLI: YAKIN ZAMANDA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığının unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Bu noktada Hatay'ımızın çok önemli bir yeri olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü sarı ipek, Türkiye'de yalnızca Hatay'da üretilmekte ve dokunmaktadır. Bu kapsamda sarı ipekle ilgili olarak valiliğimiz ve üniversitemizin ortak çalışmalarıyla, yakın zamanda coğrafi işaret tescili alınmıştır. Diğer taraftan ipek böcekçiliğinin temel unsurlarından biri olan dut yetiştiriciliğine de destek sağlamaktayız. Ayrıca hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Çarşısı ile sanatçılarımızın hem üretim hem de satış yapabilecekleri bir alan oluşturduk" dedi.

VALİDEN DUMAN'A TEBRİK

Emel Duman'ı da tebrik eden Vali Masatlı, "Her yıl organize edilen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü, bu yıl şehrimizde ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı yapan Emel Duman hanımefendiye tevdi edilmiştir. Emel hanımefendiye bizleri gururlandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin ihya ve inşa sürecinde verdikleri destek ile kültürün, sanatın ve medeniyetin yaşatılmasına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle de Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Ödülün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmesi, kültür ve sanatın ne kadar kıymetli olduğunun anlamlı bir göstergesidir" diye konuştu.

