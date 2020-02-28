Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

10 dakika önce

Hatay Valisi Doğan İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4)VALİ DOĞAN ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİHatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.

Hatay Valisi Doğan İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4)

VALİ DOĞAN ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler dedi.

Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

Nezih Doğan, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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