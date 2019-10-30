Hatay Valisi Doğan, yeni stat inşaatını gezdi
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ilçesinde yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni stat inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ilçesinde yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni stat inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.
Vali Doğan, stadın inşasında gelinen son durum ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
İnceleme gezisinde Doğan'a Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, DSİ 63. Şube Müdür Vekili Mehmet Ekinci ve firma yetkilileri eşlik etti.
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