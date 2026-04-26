Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu
Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu

Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu
26.04.2026 10:18
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki M² STEAM Merkezi öğrencileri, 21 ülkeden 650 takımın katıldığı Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası’nda birincilik elde etti.

Hatay’da eğitim alanında yürütülen çalışmalar uluslararası başarıyla taçlandı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren M² STEAM Merkezi öğrencileri, Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası’nda gösterdikleri performansla zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

21 ÜLKEDEN 650 TAKIM ARASINDA ZİRVEYE YÜKSELDİLER

Uluslararası robotik alanında önemli organizasyonlardan biri olan Fibonacci Robot Olimpiyatları’nda 21 ülkeden 650 takım kıyasıya mücadele etti. Hatay ekibi, özellikle Lego Sumo Ortaokul Kategorisi’nde sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Avrasya Şampiyonu oldu. Bu önemli başarıyla birlikte öğrenciler, Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞARI, EĞİTİMDEKİ DÖNÜŞÜMÜN GÖSTERGESİ OLDU

Elde edilen şampiyonluk, Hatay’da deprem sonrası eğitim alanında yürütülen bilim ve teknoloji odaklı çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu başarının şehrin eğitimle yeniden ayağa kalktığının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

BAŞARININ ARKASINDA AZİM VE EMEK VAR

Danışman öğretmen Ali Çolakoğlu rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Doğa Yiğit, Gurur Atlık, Mustafa Emre Koçak, Sena Hammutoğulları ve Zeynep Bacanak, disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı elde etti. Öğrencilerin azmi ve ekip ruhu, uluslararası arenada elde edilen bu tarihi başarıda önemli rol oynadı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Çocuk, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu - Son Dakika

Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere’de cinsel istismar suçlaması Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere'de cinsel istismar suçlaması
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar

10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
09:03
Hac yolunda hayatını kaybetti
Hac yolunda hayatını kaybetti
08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
