Hatayspor-Akhisarspor: 2-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor-Akhisarspor: 2-3 - Son Dakika Spor

Hatayspor-Akhisarspor: 2-3

6 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet YumakHATAYSPOR: Akın (xxx), Soner (x) (Dk. 46 Sadi xx), Kubilay (x) (Barbosa xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx), Mesut (xxx), Idır Qualı (x) (Dk.

Hatayspor-Akhisarspor: 2-3, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

HATAYSPOR: Akın (xxx), Soner (x) (Dk. 46 Sadi xx), Kubilay (x) (Barbosa xx), Aabıd Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx), Mesut (xxx), Idır Qualı (x) (Dk.46 Caner xx),Yusuf (xx), Popov (xx),

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) Vrsajevıc (xx), Cocalıc (xx), Rotman (xx), Ergin Keleş (xx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Cikaleshi (xx) (Dk. 80 Çekdar Orhan x), Bjarnason (xx) (Dk.87 Musa x), Erhan (xx)(Dk.80 Aykut x)

GOLLER: Dk.7, Dk.78 Mirkan (Hatayspor)- Dk.10 Onur, Dk.42 Erhan, Dk. 44 Bjarnason (Akhisarspor)

SARI KARTLAR:  Sadi, Mesut,(Hatayspor) – Rotman, Çekdar Orhan (Akhisarspor)

TFF 1'inci Ligde lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'a 2-3 mağlup oldu. Akhisaspor'u galibiyete taşıyan golleri 10'uncu dakikada Onur Ayık, 42'nci dakikada Erhan Çelenk ve 44'üncü dakikada Elmar Bjarnason kaydederken Hatayspor'un golleri 7'nci ve 78'inci dakikada Mirkan Aydın'dan geldi. Hatayspor 42 puanla liderliğini sürdürürken, Akhisarspor da puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.


- Hatay
Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Birincioğlu, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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