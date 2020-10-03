Hatayspor, Alanyaspor'un konuğu olacak

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Güney ekibi, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son olarak ligin 3'üncü haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen bordo beyazlılar, ligin ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçmiş, ikinci hafta ise Fenerbahçe deplasmanından 1 puan almayı başarmıştı. Hatayspor, geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek milli maç arasına iyi bir noktada girmeyi hedefliyor. Atakaş Hatayspor'da kart cezaları biten Riberio ve Isaac Sackey'in Alanyaspor karşısında görev almaları bekleniyor.