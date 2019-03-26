Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da İki İmza

Hatayspor'da İki İmza

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, iç transferde kaleci Akın Alkan ve defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'da İki İmza, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, iç transferde kaleci Akın Alkan ve defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncularımız Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan, sözleşmelerini iki sene daha uzatarak, kendilerini bordo beyaz renklere bağlayan imzaları attılar. İmza törenine Kulüp Başkanımız Prof.Dr. Mehmet Maden, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı, Yönetim Kurulu üyemiz Ender Yardımcı ve futbolcularımızı temsilen menajerleri Bülent Ortakaya katıldı. Yusuf Abdioğlu ve Akın Alkan'a Hatayspor'umuzun formasıyla nice başarılar dileriz" denildi.

Diğer yandan Hatayspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını salonda gerçekleşen ağırlık idmanıyla sürdürdü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Yusuf Abdioğlu, Akın Alkan, Hatayspor, Spor
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