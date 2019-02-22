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Hatayspor, İstanbulspor'u 3 Golle Geçti

21 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatayspor, İstanbulspor'u 3 Golle Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar 11. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Aytemur'un Yusuf'a yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi. 12. dakikada Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Korkishko, Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Korkishko'nun sağ tarafta dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bauque'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 59. dakikada sağ taraftan Hamza Gür'ün ceza sahası içine girerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Karadeniz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'dan oyun alanına geri döndü. 62. dakikada Korkhisko'nun ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Kaleciden dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Hamza Gür'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3 70. dakikada Bauque'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Caner Hüseyin'e yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi. 71. dakikada Caner Hüseyin'in penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Alperen oyun alanına çeldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Ali Akkor xx İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Onur Ural xx (Perovic dk. 68 x), Wellington xx, Atchom xx, Ali Aytemur xx (Murat Duruer dk. 37 x), Arif Morkaya xx, Onur Ergün xx, Bauque xx, Cajic xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Eslem Öztürk dk. 63 x), İbrahim Yılmaz xx Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak, Baliku Teknik Direktör: Fatih Tekke Hatayspor: Akın Alkan xx, Paluli xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx,Gökhan Karadeniz xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Diallo xx (Mirkan Aydın dk. 85 ?), Hamza Gür xx (Yasin Gülerer dk. 90+2 ?), Korkhisko xxx (Selim Ilgaz dk. 76 x) Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Tayfun Dingil, Maiga Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Mesut Çaytemel (dk. 13), Korkhisko (dk. 25), Hamza Gür (dk. 61) (Hatayspor) Kırmızı kart: Wellington (dk. 77) (İstanbulspor)

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Gökhan Karadeniz, Bahattin Şimşek, Hatayspor, İstanbulspor, Spor
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