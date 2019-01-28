Son Dakika Haberleri: Hatayspor Karabük'te Kazandı

Hatayspor Karabük'te Kazandı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

Hatayspor Karabük'te Kazandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Caner'in ceza yayı çaprazından çektiği şutunda kaleci topa sahip oldu. 15. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mesut'un içeriye gönderdiği ortasında Caner Hüseyin'in gelişine vuruşundan top ağlarla buluştu. 0-1 75. dakikada penaltı kazanan Hatayspor'da topun başına geçen Diallo'nun vuruşunda Furkan gole izin vermedi. 84. dakika gelişen atakta Dmytro Korkishko'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

---KÜNYE---

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Yıldırım xx, Hüseyin Aylak xx Kardemir Karabükspor: Furkan xxx, Fatih xx, Ali Kemal xx (Abdullah dk. 67 x), Berkay x, Can xx, Hüseyin x (Arif dk. 61 x), Emre xx, Cihan x, Batuhan xx (Berk dk. 85 ?), Yusuf x, Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Toykan, Melih Teknik Direktör: Taner Öcal Hatayspor: Akın xx, Soner Örnek xx, Murat xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay Sönmez xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Diallo xx, Selim Ilgaz xx (Dmytro Korkishko dk. 77 x), Caner Hüseyin Bağ xx (Maiga dk. 90 ?), Hamza Gür xx (Mirkan dk. 62 xx) Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Özgür Kazar, Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Caner Hüseyin (dk. 15), Dmytro Korkishko (dk. 84) (Hatayspor) Kırmızı kartlar: Cihan (dk. 48), Yusuf (dk. 74), Ahmet (dk. 85) (Kardemir Karabükspor) Sarı kartlar: Kubilay, Soner, Mirkan, Maiga (Hatayaspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Mamadou Diallo, Kardemir Karabükspor, Hatayspor, Spor
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